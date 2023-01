Lamego: Concerto de Ano Novo em Lamego encerra com grande ovação￼

O Município de Lamego e a Filarmónica de Magueija deram as boas vindas a 2023 com um magnífico Concerto de Ano Novo, este domingo, no Teatro Ribeiro Conceição. Este espetáculo musical foi dirigido pelo maestro Gualberto Rocha e contou, este ano, com a participação especial do músico português David Antunes, que se fez acompanhar por Carolina Cardetas e Tozé Freitas.

Catarina Ribeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, realçou e parabenizou a qualidade de todos os músicos em palco, salientando ainda a importância da cultura no enriquecimento individual.

Os espetadores vibraram durante todo o concerto, ao som de temas bem conhecidos do grande público, de repertório nacional e internacional.

O espetáculo encerrou com a assistência a aplaudir de pé todos os músicos em palco.