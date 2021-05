Lamego: concurso de escrita criativa distingue três alunos

Já são conhecidos os vencedores da segunda edição do concurso escolar de escrita criativa “Estórias [im]prováveis”. A iniciativa é promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego e pelo Museu de Lamego, com o objetivo de motivar hábitos de leitura e incentivar a criatividade literária dos alunos, associada à promoção do conhecimento sobre o património local.

A cerimónia de entrega de prémios, presidida pela Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lamego, Ana Catarina Rocha, é de acesso reservado e tem lugar esta sexta-feira, dia 28, pelas 17h30, no Museu de Lamego, com a presença de Tiago Salazar, escritor que apadrinhou esta edição do concurso.