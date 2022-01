Lamego: Concurso “Montras de Natal” dá vida ao comércio de rua

Aproveite os próximos dias para apreciar a beleza e a criatividade patente nas 106 lojas que participam no concurso “Montras de Natal” que a Câmara Municipal de Lamego está a promover neste momento. A iniciativa tem como objetivo ajudar a revitalizar o comércio tradicional e dar maior visibilidade a este importante setor económico.

Concorrem a este certame estabelecimentos comerciais de diversos ramos de atividade. A escolha das montras mais bonitas caberá a um júri. Os cinco primeiros classificados serão distinguidos com um prémio pecuniário, sendo que todos os participantes receberão um prémio de participação no valor de 50€.

Recorde-se que a autarquia de Lamego quer marcar a diferença numa quadra tão especial para as famílias do concelho e por isso está a dinamizar a campanha ”Natal, Comércio Tradicional”. Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, sublinha que o objetivo “é apoiar e contribuir para a revitalização do nosso comércio, nomeadamente através de iniciativas que contribuam para a mobilização dos comerciantes, mas também que promovam e sensibilizem a população para o consumo local e tradicional, especialmente nesta altura do ano”.