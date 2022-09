Lamego: “Conferência Murganheira” refletiu sobre grandes temas da atualidade

À sexta edição, a “Conferência Murganheira” voltou a convidar para o palco do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, dois vultos da sociedade portuguesa: Júlio Machado Vaz e Sobrinho Simões. A assistência presente no encontro teve, na tarde do último sábado, a oportunidade única de assistir a um diálogo estimulante e enriquecedor sobre o conhecimento, o pensamento, a ciência e a sociedade.



Palestrante convidado da VI “Conferência Murganheira”, Júlio Machado Vaz é um reputado médico psiquiatra, professor universitário e autor de quase vinte livros, colaborando há várias décadas com a imprensa, a rádio e a televisão, onde participa regularmente para abordar temas ligados à sexologia clínica.

Por outro lado, Manuel Sobrinho Simões é o diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto (IPATIMUP). Foi considerado, em 2015, o patologista mais influente do mundo, pela revista científica The Pathologist, e distinguido recentemente como Honorary Fellow pelo Royal College of Pathologists, do Reino Unido. Ao longo da carreira, foi agraciado com diversos prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o Prémio Pessoa em 2002.

GC