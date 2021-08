Lamego: crianças das “Férias de Verão” descobrem segredos de antigos moinhos de água

Aproveitando a força da água do Rio Balsemão, Magueija possui desde há muitos anos vários moinhos, construídos com pedras da região, que recordam um período valioso da história desta freguesia do concelho de Lamego e do seu património molinológico. Nos últimos dias, as crianças que integram o programa “Férias de Verão” da Misericórdia de Lamego fizeram uma visita guiada a estes antigos moinhos para compreenderem melhor como funcionavam estas estruturas.

No local, aprenderam que os tradicionais moinhos de água de Magueija fazem parte do imaginário deste território rural. São engenhos de construção antiga que se destinavam à moagem de cereais para serem transformados em farinha. Durante a viagem ao passado, as crianças ficaram ainda a saber que esta atividade tinha uma elevada importância na economia local.

Durante a última semana, o programa “Férias de Verão” também levou os pequenos exploradores a participarem em ateliês de cozinha e de pintura, idas à piscina e a visitarem a Capela da Senhora da Guia, em Medelo, para além de muitas outras atividades lúdicas e divertidas.

Até ao início do próximo ano letivo, continuam abertas as inscrições para o projeto “Férias de Verão” dirigido às crianças dos 5 aos 15 anos de idade. As inscrições devem ser formalizadas na sede da Misericórdia de Lamego, situada no Largo Dr. João de Almeida. O valor é de 100€/ mês, inclui almoço e lanche.