Lamego: dinâmica de grupo reforça laços de amizade entre beneficiários do RSI

A Misericórdia de Lamego organizou uma nova atividade dirigida aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) com o propósito de desenvolver o espírito de grupo e as relações interpessoais.

Através da Equipa do Protocolo RSI “Entrelaços”, estas pessoas foram desafiadas a fazer, com muita paciência e perícia, uma construção à base de palhinhas e molas.

Primeiro, os participantes foram divididos em equipas diferentes para estimular a competitividade e a criatividade. De uma maneira lúdica e divertida, também foram incentivados a refletir sobre algumas temáticas que podem provocar conflitos.

Durante o desafio, os beneficiários do RSI trabalharam em conjunto para que as suas construções alcançassem a máxima altura possível e fossem, ao mesmo tempo, as mais bonitas e mais consistentes. A iniciativa proporcionou momentos de consciencialização e mudança comportamental.

A atividade decorreu nas instalações do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, situado na Rua do Teatro, assinalando o Dia Internacional da Amizade.

GC SCM