Lamego é Cidade Poema este fim de semana

A Sessão de Abertura da 5ª edição do Festival Literário “Lamego, Cidade Poema” está agendada para esta tarde, às 14h30, no Teatro Ribeiro Conceição. Até domingo, este evento cultural vai promover a literatura, a cultura e a criatividade.

A programação de atividades é vasta e abrangente, com sessões para todas as idades e todos os gostos: palestras, concertos, stand up poetry, teatro infantil, declamação encenada, pintura e exposições.

Durante o festival, a cidade de Lamego recebe diversas personalidades de reconhecido mérito nas áreas da literatura, da música e do teatro. Mário Cláudio, Isabel Rio Novo, Paulo M Morais, Daniel Bernardes e José Valente são alguns dos oradores convidados.

“Lamego Cidade Poema” é organizado pelo Município de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lamego e a Rede de Bibliotecas Escolares, com a curadoria de Rui Rodrigues e José Pedro Leite.

PROGRAMA:

3 de junho

14h30 – Sessão de abertura da V Edição do Festival Literário “Lamego, Cidade Poema”

15h – O presente e o futuro das Bibliotecas Escolares com Raquel Ramos (Rede de Bibliotecas Escolares) e Isabel Ramos

16h30 – Isabel Rio Novo, sobre livros, motivações e inspirações

Conversa moderada por António Martins

18h00 – Paulo M Morais, Alexandre Hoffmann e José Pedro Leite revisitam as suas obras e conversam sobre a atualidade literária em Portugal

21h30 – Stand Up Poetry por Renato Filipe Cardos, Rui Spranger e Isaque Ferreira



4 de junho

10h30 – Hora do conto com José Francisco Rica (infantil)

11h15 – Sarah Poesia de Cor (infantil)

Local: Parque Isidoro Guedes

15h – Luz de presença – No sorriso da Lua (Teatro Infantojuvenil)

17h – Álvaro Vasconcelos: dos livros à política de segurança e ordem mundial

Conversa moderada por Renato Filipe Cardoso

18h – Mário Cláudio revisita a sua obra e o processo criativo com José Pedro Leite

21h30 – Sombras da morte: leitura encenada da obra de Fausto Guedes Teixeira

Participação de Rui de Noronha Ozorio, António Durães e José Valente



5 de junho

15h – Concerto comentado com Daniel Bernardes (piano solo) – sessão moderada por Rui Rodrigues

16h30 – Apresentação da obra coletiva: “Lamego 2022 – o antes e o depois”

18h – Entrega do prémio Literário Fausto Guedes Teixeira, edição 2022

18h30 – Encerramento



Eventos a realizar durante o Festival:

Exposição de pintura “Pela Janela do Olhar” de Mafalda Rocha

Workshop de pintura com Nuno Sarmento e alunos de arte do Liceu Latino Coelho