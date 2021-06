Lamego é “Cidade Poema” este fim de semana

O festival literário “Lamego Cidade Poema”, que se inicia esta sexta-feira, promete oferecer este ano muita poesia, música, leituras e conversas à volta da poesia e dos livros. À quarta edição, e devido ao contexto da atual pandemia, o conjunto de ações a realizar adotará um modelo híbrido, decorrendo em livestream, via facebook do Município de Lamego, e presencialmente no majestoso Teatro Ribeiro Conceição.

Até domingo à noite, o evento apresentará um programa de atividades bastante diverso e eclético dirigido a vários públicos e marcado por várias iniciativas: sessões de poesia, conversas temáticas, um concerto poético e uma peça de teatro para crianças, destacando-se também a apresentação pública do , em memória do reconhecido poeta lamecense.

Outro dos momentos altos será a apresentação do livro “Acordes de Lamego em Tempo de Pandemia”, uma nova obra coletiva, construída por 40 autores como um testemunho e um registo histórico sobre os tempos de pandemia que avassalaram a humanidade e, em particular, a cidade de Lamego. No domingo à tarde, será feita ainda a entrega dos diplomas de participação aos alunos que concorreram aos concursos de poesia e ilustração no âmbito da iniciativa Também serão distinguidos os alunos vencedores da edição deste ano.

O “Lamego Cidade Poema” é organizado pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lamego, sendo a curadoria da responsabilidade de Rui Rodrigues e José Pedro Leite.