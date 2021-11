Lamego: empresa de laticínios conquista prémios no Concurso “Queijos de Portugal”

A empresa “Lacticínios do Paiva”, sedeada no concelho de Lamego, acaba de conquistar vários galardões na edição 2021 do Concurso “Queijos de Portugal” que decorreu na cidade do Porto, com a participação de mais de 200 queijos de todo o país, numa iniciativa promovida pela Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios.

“Felicito esta empresa pela importância das distinções obtidas, tratando-se de um justo reconhecimento ao trabalho e ao mérito de todos os seus colaboradores e produtores de leite, reforçando a marca Paiva – Queijo de Lamego, através da qualidade e excelência dos seus produtos, num mercado cada vez mais exigente”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo da Câmara Municipal de Lamego.

No âmbito do Concurso “Queijos de Portugal”, os “Lacticínios do Paiva”, empresa líder e de referência no setor, arrecadou os seguintes prémios: Melhor Queijo de Vaca (Cura Normal) de 2021; Melhor Queijo Fresco de Vaca de 2021, uma Menção Honrosa na categoria de Queijo Flamengo Bola e outra Menção Honrosa na categoria de Novos Sabores, com o Queijo Curado de Cabra com Pimenta Preta.