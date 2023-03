Lamego escolhida para celebrar Dia Internacional da Proteção Civil

A cidade de Lamego acolheu esta quarta-feira, dia 1, as celebrações do Comando Sub-Regional do Douro no âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, através de uma demonstração de meios, na Av. Dr. Alfredo de Sousa.

Este evento foi organizado pela Câmara Municipal de Lamego, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro), com o objetivo de sensibilizar a opinião pública para as dinâmicas quotidianas da proteção civil.

Com a presença das escolas e do público em geral, esta efeméride constituiu um momento de reflexão crítica e de trabalho. O programa de atividades incluiu a realização de uma exposição de meios e demonstrações de áreas técnicas, com a participação de diversos agentes da proteção civil e entidades com deveres de cooperação nesta área, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, os Bombeiros Voluntários de Lamego, os Sapadores Florestais e a EGIS.

O Vereador da Proteção Civil, Fábio Duarte, enalteceu o papel fundamental de todos estes agentes na defesa da população, adiantando que “a temática está ligada a praticamente tudo o que nos rodeia, sendo essencial a aposta na prevenção”.

As comemorações terminam no próximo dia 7, com a realização do workshop “Novos desafios da Proteção Civil Municipal”, no Auditório do Centro Multiusos. O respetivo programa está sob consulta em www.procivlamego.pt

GC CM