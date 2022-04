Lamego: escritora Ana Simão dinamiza encontro na Semana da Leitura

O encontro que juntou a escritora Ana Simão, autora da obra “A Menina dos Ossos de Cristal”, incluída no Plano Nacional de Leitura, e os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, ocorrido esta quinta-feira, dia 28, na Biblioteca Municipal, foi um dos momentos mais altos da vasta programação da Semana da Leitura de Lamego. Sob o lema “Ler Sempre. Ler em qualquer lugar!”, este evento constitui uma grande festa literária que tem a missão de promover a criatividade e a originalidade à volta dos livros.



No início do encontro com a escritora Ana Simão, a Vice-Presidente e Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, sublinhou a importância de desenvolver e estimular a leitura e a formação de mais e melhores leitores, em particular as crianças e jovens. “Quero enaltecer o contributo meritório da Rede de Bibliotecas de Lamego que articula os esforços dentro de todos os estabelecimentos de ensino para promover o gosto pela aprendizagem e a criação de um evento cultural relevante, devidamente estruturado”. Logo depois, Catarina Ribeiro visitou as exposições “Memorial do Convento: o espírito e a matéria”, “Dez-me Livro” e “Saramago: Todos os rostos”, patentes ao público na Escola Secundária Latino Coelho.

Na Semana da Leitura de Lamego, destaca-se um conjunto de sessões com a presença de escritores e ilustradores que levam às escolas momentos de fruição cultural muito enriquecedores dos currículos dos alunos.

GC CM Lamego