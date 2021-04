Lamego: exposição coletiva no Bairro do Castelo com entrada livre

Vinte e três artistas plásticos apresentam as suas criações na exposição “Por Entre as Portas de Lamego. Artes ’21” que está patente ao público até 16 de maio, na Galeria Solar da Porta dos Figos, no Bairro do Castelo, em Lamego.

São 55 obras de diferentes manifestações artísticas – pintura, desenho, escultura e fotografia – que dão corpo a esta mostra coletiva organizada pela associação “Epopeia das Artes”, com sede em Odivelas.

Para ver de terça a sexta-feira, das 10h às 18 horas, e durante os fins-de-semana e feriados das 10h às 13 horas. A entrada é livre.