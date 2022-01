Lamego: exposição de presépios para ver até 9 de janeiro no Bairro do Castelo

Até 9 de janeiro, continua patente uma exposição de presépios na Galeria do Solar da Porta dos Figos, situada no Bairro do Castelo de Lamego. Diversos estabelecimentos de ensino, juntas de freguesia, IPSS e associações, bem como artistas e artesãos locais, colocaram mãos à obra e deram provas da sua criatividade e originalidade na construção de várias representações do nascimento do Menino Jesus.

Esta mostra insere-se na programação “Natal, Comércio Tradicional”, organizada pelo Município de Lamego, que reúne mais de 20 presépios artesanais concebidos por diferentes entidades. Há criações para todos os gostos e de todos os tamanhos, criados especialmente para esta ocasião.

Visite esta exposição, em segurança, de terça-feira a domingo, das 10h às 18 horas. A entrada é livre.

Gabinete de Comunicação CML