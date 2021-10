Lamego: exposição no Bairro do Castelo sugestão cultural do fim de semana

Com o fim de semana à porta, o Município de Lamego desafia-o a aproveitar melhor a cultural local e conhecer a exposição de pintura “DOURO INCONVENCIONAL”, patente ao público na Galeria de Arte do Solar da Porta dos Figos, situada no Bairro do Castelo. A mostra é da autoria de Nuno Castelo, pseudónimo de Nuno Filipe da Silva Costa.

Pintor referenciado como um marco histórico das artes plásticas nacionais e internacionais, Nuno Castelo é o criador de uma revolução pictórico-plástica e de uma nova estética de representação do Alto Douro Vinhateiro e, em especial, do Homem Duriense. Da sua criatividade nasceu, em 1993, o “Homem Garrafa”. Distinguido, no ano seguinte, com 1º Prémio Inatel, este artista plástico figura em algumas publicações nacionais e internacionais, nomeadamente da UNESCO, ao lado dos principais nomes da pintura portuguesa como Silva Porto, José Malhoa, Júlio Pomar, entre outros. “DOURO INCONVENCIONAL” é de entrada livre e pode ser apreciada, de terça a domingo, das 10h às 18 horas, até 20 de novembro.