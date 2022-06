Lamego: Feira da Bôla de Lamego promove espumante e gastronomia local

A maior iguaria gastronómica do concelho de Lamego vai ser de novo o “produto estrela” da Feira da Bôla. Organizado pelo Município de Lamego, este certame será dinamizado na Av. Dr. Alfredo de Sousa por diversos produtores locais durante o próximo fim de semana (17 a 19 de junho).

Tendo como cenário o belo Santuário dos Remédios, a Feira da Bôla de Lamego contará com um espaço próprio dedicado à marca “Lamego – Terra de Espumante”, onde os visitantes vão poder degustar esta bebida enquanto saboreiam as diversas variedades da Bôla de Lamego.

Ao nível da promoção externa, a grande aposta é a emissão em direto, domingo à tarde, do concurso da RTP1 “Chefs da Nossa Terra”, conduzido por Isabel Silva e João Paulo Rodrigues. Um formato original para toda a família onde não faltará música, animação, tradição e, claro, a gastronomia típica local. A transmissão decorre em horário alargado – das 15h15 às 20 horas – com a divulgação do melhor que temos para oferecer ao nível da riqueza natural, histórica, turística e económica.

A edição deste ano da Feira da Bôla de Lamego teráassociada uma forte componente de animação musical para dar as boas-vindas a todos os visitantes. O evento é co-financiado pelo FEDER, no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”.

Recorde-se que a Bôla de Lamego foi, em 2011, uma das pré-finalistas do concurso “7 Maravilhas da Gastronomia” portuguesa.