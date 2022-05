Lamego festeja Dia da Criança com animação no Multiusos

A Câmara Municipal de Lamego vai assinalar o Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, com um conjunto de iniciativas que envolverá a comunidade escolar do concelho.



Sob o mote “Ser criança é… Brincar, Aprender e Sonhar!”, as crianças da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico vão ser desafiadas a participar numa maratona de atividades que decorrerá no Centro Multiusos de Lamego. Neste dia inesquecível, a autarquia vai realçar a importância de brincar e de ser ativo, para além de apelar à reflexão sobre os Direitos das Crianças.

Durante a festa, os mais novos vão poder explorar vários equipamentos e atividades lúdico-didáticos para que aprendam enquanto brincam e sejam, deste modo, mais felizes. Todas as atividades decorrem com monitorização técnica.