Lamego: Francisco Lopes distribui pelouros pelo executivo camarário

Na sequência dos resultados do ato eleitoral de 26 de setembro, no âmbito do qual a coligação PSD/CDS-PP “SOMOS LAMEGO” venceu esta votação, alcançando quatro mandatos no executivo, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, procedeu à distribuição de pelouros nos seguintes termos:

Presidente – Francisco Manuel Lopes

DFP – Divisão de Finanças e Património

DAC – Divisão de Administração Geral

DOU – Divisão de Obras e Urbanismo (Gestão de fundos estruturais e obras municipais)

Gabinete de Comunicação

Gabinete de apoio às freguesias

Representação do Município

Catarina Ribeiro – Vice-Presidente

Vice-presidente com a incumbência de substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos

Gabinete de auditoria interna

Gabinete da CPCJ

Provedor do cidadão com deficiência

DASE – Divisão de Ação Social, Saúde e Educação

DCDJ – Divisão de Cultura, Desporto e Juventude

José Correia da Silva – Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo

GF – Gabinete de Fiscalização

GAET – Gabinete de Atividades Económicas e Turismo

DOU – Divisão de Obras e Urbanismo (planeamento urbano; obras particulares e loteamentos e reabilitação urbana)

Carlos Fernandes Silva – Vereador dos Serviços Urbanos