Lamego: Francisco Lopes recebeu Núcleo do Bloco de Esquerda

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego recebeu em audiência esta segunda-feira, dia 8, o Núcleo do Douro Sul do Bloco de Esquerda, onde foram abordados diversos assuntos de interesse do concelho. Entre outras matérias, Francisco Lopes reafirmou a vontade de manter um diálogo permanente com todas as forças políticas locais com vista ao desenvolvimento social e económico deste território.

O Bloco de Esquerda entregou uma lista de prioridades para o concelho e para a região que visam a melhoria da qualidade de vida e a “promoção do equilíbrio entre a atividade humana e a restante natureza”. A requalificação total do sistema de saneamento com vista ao tratamento das águas residuais e a criação de um Gabinete de Defesa da Natureza são algumas das iniciativas propostas.

Por outro lado, a autarquia garantiu que já foram tomadas diversas medidas preventivas e fiscalizadoras com vista a minimizar “o lixo e o mau cheiro” surgido recentemente na zona de Fafel, onde está a nascer o novo Parque Urbano de Lamego, situação denunciada anteriormente pelo Bloco de Esquerda.

Fonte: CM de Lamego