Lamego: guitarra clássica uniu Música e História em concerto memorável

Em silêncio absoluto, apenas suspenso pelos aplausos do público, Francesco Luciani, músico e compositor italiano de reconhecido talento, ofereceu na Igreja das Chagas, um concerto memorável em que interligou a Música e a História de uma forma ímpar.

Ao longo de cerca de 45 minutos, Luciani pautou a sua presença pela elevada qualidade que imprimiu à execução musical, em que a guitarra clássica foi um instrumento harmónico e melódico completo. A assistir a este espetáculo, esteve presente o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, António Carreira, bem como outros membros dos corpos sociais.

O concerto “Harmonias” uniu o popular e o erudito, a tradição e a modernidade, apresentando algumas das mais belas e conhecidas peças do reportório da guitarra clássica, da autoria de compositores ibéricos e do brasileiro Heitor Villa-Lobos.

Com a realização deste evento na sua Igreja, este sábado à noite, dia 6, a Misericórdia de Lamego associou-se à celebração do 20º aniversário do Douro Património da Humanidade. O espetáculo teve o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte e da Antena 2.