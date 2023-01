Lamego: idosos do Lar de Arneirós aplaudem Cantar de Janeiras

Deixar para trás o “ano velho” e dar as boas vindas ao Novo Ano com muita alegria e boa disposição. Os idosos do Lar da Misericórdia de Lamego receberam, com aplausos e um sorriso rasgado, o Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior Jerónimo Cardoso para o cantar tradicional das Janeiras e dos Reis.

Numa tarde muito animada, tocadores e cantores interpretaram vários temas do cancioneiro português. O encontro encerrou com chave de ouro com a realização de um lanche-convívio para confortar os estômagos do grupo musical. Para o próximo ano, ficou a promessa de regressar.

“Foi, de facto, um dia muito feliz para os nossos utentes. Agradeço à Universidade Sénior esta iniciativa que procura manter viva uma tradição bem portuguesa e que leva, ao mesmo tempo, alguma alegria às instituições do concelho de Lamego”, afirma o Provedor António Carreira.