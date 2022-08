Lamego: Igreja das Chagas acolhe celebração do Douro Património da Humanidade

Este sábado à noite, dia 6, a Igreja das Chagas associa-se à celebração do 20º aniversário do Douro Património da Humanidade. O guitarrista clássico Francesco Luciani apresenta-se nesta joia arquitetónica da cidade de Lamego, num ciclo musical que também passará pelas cidades do Peso da Régua e de Vila Nova de Gaia.

O concerto “Harmonias” segue a rota da tradição vinhateira duriense, desde a comercialização do vinho, na foz do Douro, até às suas origens e plantações, na região demarcada do vinho do Porto.

O espetáculo musical une o popular e o erudito, a tradição e a modernidade, num concerto onde é apresentada uma seleção de peças de compositores ibéricos que representam algumas das mais belas e conhecidas músicas do reportório da guitarra clássica.

O concerto é de entrada livre e conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Lamego e o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte e da Antena 2.