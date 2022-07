Lamego: Igreja das Chagas palco de concerto de guitarra clássica

A Igreja das Chagas regressa às grandes noites culturais no próximo dia 6 de agosto. Esta joia arquitetónica da cidade de Lamego acolhe, pelas 21h30, o concerto “Harmonias”, pelo guitarrista Francesco Luciani. O evento é de entrada livre e realizado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte e da Antena 2.

O espetáculo “Harmonias” promete mostrar o equilíbrio entre tradição, inovação, testemunhos e vivências musicais, no ano em que se celebra o 20º aniversário da elevação do Douro a Património da Humanidade pela UNESCO.

Como uma pequena orquestra dedilhada pelas mãos conhecedoras do músico Francesco Luciani, a guitarra clássica a solo será protagonista deste momento musical onde cantará com grande beleza as mais famosas músicas de compositores ibéricos.

Nascida da humilde tradição popular, desde sempre associada a ocasiões de festa e celebração, este instrumento tem hoje uma presença nobre e de excelência capaz de criar uma aura especial e única que hipnotiza e envolve o público que escuta o cantar das suas cordas.

É como um bom cálice de Vinho vindo dos socalcos do Douro, que nasce da tradição e chega hoje até nós como um testemunho repleto de Tempo, Vivências, Cultura e Harmonia.