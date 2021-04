Lamego: iniciativa de apoio ao comércio local já movimentou 200 mil euros

A Câmara Municipal de Lamego, no âmbito da campanha “Eu COMPRO no Comércio Local”, disponibiliza até ao final de abril vouchers de consumo a toda a população lamecense. São mais de 100 os estabelecimentos aderentes a esta iniciativa, cujo objectivo é apoiar e ajudar o comércio local.

Os efeitos da pandemia no comércio local de Lamego não passaram despercebidos à Câmara Municipal de Lamego que decidiu prorrogar o prazo da utilização dos vouchers referentes à campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” até ao final de abril.

Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, explica que «o alargamento deste prazo se deve ao facto da generalidade do nosso comércio tradicional se encontrar encerrado devido ao estado de emergência no âmbito da pandemia de Covid-19. Com esta medida pretendemos contribuir para um maior “alívio” dos comerciantes procurando ajudar a combater o momento difícil que a economia local enfrenta, ao mesmo tempo que incentivamos ao consumo no concelho.»

Os vales da campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” podem ser utilizados nos 133 estabelecimentos de comércio aderentes.

Nesta iniciativa, a Câmara Municipal de Lamego efetuou um investimento total de 26.102,13€, sendo que foram entregues 2163 vouchers de consumo, através de uma ação que já movimentou um volume de negócios de cerca de 200 mil euros.