Lamego: inscrições abertas para projeto Sénior + Ativo

As atividades do projeto municipal Sénior + Ativo, dirigido aos lamecenses com idade igual ou superior a 60 anos ou reformados, regressam em outubro.

Os interessados em fazer a sua inscrição, devem dirigir-se à junta de freguesia do local onde residem ou ao Centro Multiusos, caso residam na área da Junta de Freguesia de Lamego.

O projeto Sénior + Ativo tem como principal missão proporcionar à população sénior do concelho a prática regular de atividade física, devidamente orientada, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e a elevação da autoestima.

No âmbito deste programa regular, o Município de Lamego, em colaboração com as juntas de freguesia, organizará, até ao próximo mês de agosto, aulas de ginástica, hidroginástica, boccia, atividades de promoção de inclusão social, workshops, caminhadas, entre outras iniciativas.

O projeto Sénior + Ativo foi distinguido com o Selo de Qualidade Sénior para Programas de Atividade Física.

