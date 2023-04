Lamego: insufláveis nas piscinas animam crianças do ATL

O Município de Lamego está a proporcionar as férias escolares mais divertidas desta Páscoa.

As crianças do ATL “Uma Páscoa Colorida” foram surpreendidas hoje com uma ida às Piscinas Cobertas, onde não faltaram divertidos insufláveis!

Os pequenos nadadores tiveram a visita da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, que assistiu a esta iniciativa.



Num ambiente de respeito e aceitação, são dinamizadas diariamente atividades adequadas à idade de cada grupo de alunos: ateliers, atividades de expressão plástica, dança, caminhadas, visitas guiadas, entre outras.

As Atividades de Tempos Livres “Uma Páscoa Colorida” são um espaço lúdico-pedagógico que visa complementar o processo educativo e formativo das crianças e jovens, dos 3 aos 12 anos de idade. Este projeto é sempre monitorizado por técnicos e animadores municipais.

GC CM