Lamego integra rede que promove criação artística no Vale do Varosa

O Convento de Santo António de Ferreirim foi palco, a 31 de março último, da assinatura do protocolo “Sangue Novo em Veias Antigas”, celebrado entre os municípios de Lamego e Tarouca, a Associação Teatro Solo e a Direção Regional de Cultura do Norte. No âmbito deste documento, será promovida a criação artística e dada visibilidade a projetos emergentes ligados à dança, música e artes performativas, nos monumentos do Vale do Varosa, nomeadamente no Convento de Santo António de Ferreirim. “Este novo projeto implica vivenciar este património e colocá-lo ao serviço das pessoas. Significa dar sangue novo, que são as pessoas, a este belo edificado. Queremos dar vida ao nosso património”, afirma o Presidente Ângelo Moura.

A nova parceria nasce com a ambição de se constituir como “uma plataforma privilegiada do diálogo entre o passado, presente e futuro, através de práticas artísticas contemporâneas num território de baixa densidade populacional”.

Apresentado no Mosteiro de São João de Tarouca, durante a última edição das “Jornadas Europeias do Património”, o projeto cultural “Sangue Novo em Veias Antigas” assenta numa rede colaborativa de escolas e associações vocacionadas para o ensino e produção artística, que conta já com uma agenda de eventos, a partir de maio, no Vale do Varosa.