Lamego: jardim de infância da Misericórdia ajuda a criar “Comunidade Consciente”

Após o fim das férias escolares, o regresso às atividades no Jardim de Infância da Misericórdia de Lamego está a ser preparado com todo o cuidado. Nos próximos meses, o modelo pedagógico a adotar vai procurar dar igualdade de oportunidades a todas as crianças, para que tenham sucesso na aprendizagem.

Este ano, o tema escolhido para o projeto educativo é “Comunidade Consciente”, através do qual vão aprender a valorizar conceitos e atitudes relacionadas com a Sustentabilidade Ambiental e a Alimentação Mais Consciente.

Neste contexto, será “trabalhada” a política dos 3 R’s (Reciclar, Reduzir e Reutilizar), com a criação, por exemplo, de mini ecopontos em cada sala. Por outro lado, pretende-se que seja evitado o desperdício alimentar, planeando da melhor forma as refeições e comprando apenas o necessário.

Nas salas de aulas do Pré-Escolar, as educadoras promovem o pleno desenvolvimento da criança a nível físico, cognitivo, afetivo e social. Além disso, incentivam a articulação permanente das atividades escolares com a família e estimulam as crianças a construírem uma diversidade de percursos que as preparem para a etapa educativa seguinte.

“Queremos ajudar a formar os cidadãos responsáveis e empenhados que vão construir um futuro melhor. Também queremos que sejam crianças felizes e incentivem a mudança de atitudes e comportamentos. Os mais pequenos são centrais neste apelo universal de participação, devendo por isso, ser acarinhados desde muito cedo”, afirma o Provedor António Carreira.

O sucesso educativo nesta Santa Casa será construído para além da sala de aula. Os alunos vão ter à disposição atividades de enriquecimento curricular nas áreas da dança, expressão musical e introdução ao inglês que visam despertar o seu espírito crítico. São de carácter facultativo e planificadas em função da idade – dos 3 e aos 5 anos – e das suas necessidades específicas.

No ano letivo que agora começa, as crianças também vão ter um novo parque infantil para brincarem em segurança. Esta área de diversão foi completamente renovada e pode ser utilizada mesmo nos dias mais rigorosos de inverno.

As inscrições para a creche e jardim de infância devem ser formalizadas nos Serviços Administrativos, situados no Largo Dr. João de Almeida, ou através dos contactos 968 929 029/ 254 612 057 e do email geral@scmlamego.pt.

Estas valências têm em vigor acordos de cooperação com a Segurança Social que reduzem o valor das mensalidades.

GC SCM Lamego