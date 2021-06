Lamego lança “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira”

No decurso do festival literário “Lamego Cidade Poema”, a Câmara Municipal de Lamego vai apresentar pela primeira vez o “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira”. Homenagear um dos maiores poetas lamecenses e distinguir a criatividade literária são os principais objectivos deste galardão.

No ano em que se assinala o 150º aniversário do nascimento do poeta Fausto Guedes Teixeira (1871-1940), a Câmara Municipal de Lamego decidiu instituir o “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira” como forma de homenagear aquele que era apelidado por muitos como o poeta do amor.

Implementado pelo Município de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lamego, o prémio vai contar com o contributo e envolvência de várias instituições do município, nomeadamente os agrupamentos de escolas, a Obra Kolping de Portugal, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, o Museu de Lamego, o Museu Diocesano, o Colégio de Lamego, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, a Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego, a Universidade Sénior e a Câmara Municipal de Lamego.

O prémio, que será apresentado no dia 27 de junho, no âmbito da 4ª edição do festival literário “Lamego Cidade Poema”, tem como principais objectivos “homenagear o poeta lamecense, salientando a importância da sua obra; reafirmar a cidade de Lamego como uma entidade dinâmica no panorama das letras nacionais; e incentivar a criação literária e o gosto pela escrita, contribuindo desta forma para a defesa e enriquecimento da Língua Portuguesa”, conforme refere o respectivo regulamento da iniciativa.

Para Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, «esta distinção é uma justa e merecida homenagem ao nome maior da poesia lamecense e a um dos maiores poetas a nível nacional. A criação deste prémio é também uma forma de valorizar e manter viva a vida e a obra de Fausto Guedes Teixeira, recordando-o e colocando-o, por mérito, em lugar de destaque junto das novas gerações, assim como no panorama da literatura e da cultura portuguesa. O legado que nos deixou é demasiado importante para ser esquecido.»

O “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira”, com o valor pecuniário de três mil euros, será atribuído bienalmente, a partir da próxima edição (2022).