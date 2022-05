Lamego: Lar de Idosos de Arneirós cria horta biológica

Com a chegada do bom tempo, os idosos do Lar de Arneirós começaram a cultivar produtos biológicos na pequena horta criada nas imediações deste equipamento social. Os utentes gostam muito de estar em contacto com a natureza e, para alguns, esta atividade significa um regresso ao tempo em que eram agricultores.

Os primeiros produtos hortícolas plantados são muitos e variados: morangos, cebolo, couves, curgetes, alfaces, tomates, salsa e hortelã. À mesa, é depois proporcionada aos idosos a experiência de consumir estes produtos caseiros.



Com esta iniciativa, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego dinamiza a interação entre os seus utentes e promove o envelhecimento ativo. Ao cuidarem da horta, ocupam ainda os tempos livres de um modo saudável e são mais estimulados sensorialmente.