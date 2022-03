Lamego: Lazarim acolheu a primeira sessão descentralizada da Assembleia Municipal

A vila de Lazarim acolheu a primeira sessão descentralizada da Assembleia Municipal de Lamego, eleita para o mandato 2021/2025. Inserida numa estratégia de descentralização deste órgão deliberativo, que se pretende levar a várias freguesias do concelho, esta sessão pretendeu homenagear o tradicional Entrudo de Lazarim e trazer a população desta freguesia à discussão, conforme verificado.

Da ordem de trabalhos, destaque para a aprovação de um voto de condenação da guerra na Ucrânia, apresentado pela coligação PSD/ CDS-PP e subscrito pelo PS e pela CDU, e para a aprovação dos regulamentos de promoção do bem estar animal e do cuidador de animais errantes. Também foi aprovada nesta sessão descentralizada a prorrogação do prazo de descentralização de competências em matéria de ação social, a partir de janeiro de 2023.

“A realização de assembleias municipais descentralizadas traduz o compromisso que assumimos de aproximar este órgão do poder local das pessoas! Trata-se de uma boa prática iniciada no mandato anterior e espero que consigamos percorrer todas as freguesias até ao final do mandato. Quero agradecer, publicamente, o excelente acolhimento proporcionado a todos os elementos que compõem a Assembleia Municipal de Lamego, por parte do Presidente da Junta de Freguesia de Lazarim. Quero ainda felicitar os serviços da autarquia e o Presidente da Câmara Municipal por toda a colaboração prestada na preparação e realização desta sessão descentralizada”, sublinha Ricardo Morgado, Presidente da Assembleia Municipal.

Fonte: CM Lamego