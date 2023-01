Lamego: Lazarim reaviva Cantares das Janeiras e dos Reis

O CIMI – Centro Interpretativo da Máscara Ibérica – foi ontem palco da atuação do Grupo de Cantares de Lazarim com o Cantar das Janeiras e dos Reis.

Com a intenção de preservar e dar continuidade às tradições locais, o grupo deu à plateia, não só cantares típicos desta época, como apresentou ainda canções tradicionais de Lazarim, que foram agora recuperadas.

Catarina Ribeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, e Fábio Duarte, Vereador dos Serviços Urbanos, estiveram presentes e realçaram a importância de perpetuar e dar continuidade aos saberes antigos.

O evento foi promovido pelo Município de Lamego, com o apoio da Junta de Freguesia de Lazarim e do Grupo de Cantares de Lazarim.

GC CM