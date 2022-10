Lamego: luzes desligadas em equipamentos públicos assinalam Semana Mundial do Espaço

O Município de Lamego vai manter desligadas, de forma simbólica, a partir de hoje e até à próxima segunda-feira, dia 10, as luzes exteriores de alguns equipamentos municipais, durante a noite: os Paços do Concelho, o Castelo, o Complexo Desportivo e o Teatro Ribeiro Conceição. A estes, juntam-se o Museu de Lamego (à exceção dos dias 4 e 6) e o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios (das 19h30 às 21 horas).

A medida assinala a Semana Mundial do Espaço e pretende sensibilizar para a sustentabilidade ambiental e para a redução da luz artificial durante a noite.



A Semana Mundial do Espaço é uma celebração internacional de contribuição da ciência e da tecnologia espacial para o melhoramento da condição humana.



O Município de Lamego apela, mais uma vez, às instituições, empresas e famílias do concelho para se associarem à Semana Mundial do Espaço, desligando as luzes exteriores dos seus edifícios, durante este período.

GC