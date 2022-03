Lamego: município promoveu ação de plantação de árvores autóctones

O Município de Lamego levou a cabo, esta segunda-feira, dia 21, uma ação de plantação de árvores autóctones, na Serra das Meadas, com o objetivo de assinalar o “Dia Internacional das Florestas”.

O Presidente da Câmara, Francisco Lopes, acompanhou o processo de plantação de mais de 800 árvores, uma operação na qual participaram ativamente os alunos do 4º ano do Centro Escolar nº1. As árvores foram oferecidas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pela Quercus-Associação Nacional de Conservação da Natureza, no âmbito de uma candidatura ao projeto “Floresta Comum”.

Esta ação visou promover e divulgar a importância das árvores para a preservação da natureza e do meio ambiente e alertar para a importância da arborização e reflorestação da Serra das Meadas. As espécies autóctones plantadas foram o pinheiro-bravo, o carvalho, o freixo e a bétula, com a ajuda das equipas de sapadores florestais dos Bombeiros Voluntários de Lamego e da Ribaflor e dos serviços municipais da área do Ambiente.

A palestra “Floresta Segura” e a apresentação do programa “Arborizar 25” foram as outras iniciativas que assinalaram o “Dia Internacional das Florestas”. O plano “Arborizar 25″ prevê a plantação de uma árvore por cada habitante do concelho, até 2025. Contemplará, por isso, a arborização de todo o concelho, num processo monitorizado através de uma aplicação informática. Os munícipes vão também poder, em breve, acompanhar de perto o evoluir desta operação através de um “contador” de árvores a disponibilizar no site do Município de Lamego.

Francisco Lopes sublinha que a melhor forma de cuidar da floresta é protegê-la e “garantir a sua organização para dar rendimento”. “O programa “Arborizar 25” é uma medida simbólica que será executada com realismo, obtendo para isso o contributo das juntas de freguesia e de outras entidades que são proprietárias de florestas. Queremos ainda, nos próximos anos, sensibilizar e responsabilizar cada cidadão no âmbito desta medida”, explica.