Lamego: nova exposição mostra retrato típico e castiço dos bairros históricos

Com uma mistura de autenticidade e bairrismo, a nova exposição do Município de Lamego oferece um retrato típico e castiço dos históricos bairros do Castelo e da Ponte.

A mostra é constituída por um roteiro fotográfico captado nas últimas décadas e por alguns objetos que testemunham os ofícios tradicionais que ajudaram a moldar o coração pulsante da cidade. As gentes que vivem nestas “aldeias dentro da cidade”, agora um pouco transformadas pelo turismo, são as protagonistas da exposição “Muito mais do que um Bairro”.

“Espero que esta iniciativa seja vista com muito carinho e atenção pelos moradores destes bairros. A Câmara de Lamego vai continuar a investir na reabilitação destas zonas históricas para salvaguardar o bairrismo que tem muito de si nos elementos aqui expostos. Vamos avançar com algumas intervenções de fundo para que voltem a ter a dignidade que merecem, e que já tiveram, e para que os moradores tenham mais qualidade de vida”, afirmou o Presidente Francisco Lopes, na sessão de inauguração, dando como exemplo a criação do novo parque de lazer na zona ribeirinha do Bairro da Ponte.

Promovida pelo projeto social “O Teu Bairro é o Nosso Bairro”, a exposição “Muito mais do que um Bairro” está patente ao público na Galeria Solar da Porta dos Figos, de terça-feira a domingo, das 10h às 18 horas. A entrada é livre.

GC