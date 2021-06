A Galeria Solar da Porta dos Figos, em Lamego, recebe a exposição de postais e quadros “e o Douro aqui tão perto” da auditoria de Rui Araújo.

A entrada é livre e conta com 126 postais de aguarelas, de aguarelas e de quadros, que juntam a caligrafia pessoal e íntima do autor com as imagens do Património Material e Imaterial do Douro. Esta exposição de arte está patente ao público até ao dia 26 de junho.