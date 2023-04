Lamego: novo Parque de Lazer do Bairro da Ponte concluído no verão

As obras de requalificação da zona ribeirinha do Bairro da Ponte continuam a decorrer a bom ritmo, devendo estar terminadas durante o verão. O objetivo desta intervenção é dar maior atratividade turística a este bairro histórico da cidade e gerar novas dinâmicas. O investimento do Município de Lamego ascende a 789.494,34 € +IVA, contando com o apoio de fundos comunitários, através do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE), financiado pelo NORTE 2020.

Junto ao rio Balsemão, o novo Parque de Lazer vai dispor de um edifício com bar, esplanada, instalações sanitárias, balneário e arrecadação. Além disso, os visitantes vão ter à sua disposição uma zona de merendas, um parque infantil e um campo de jogos. Com vista a uma melhor integração com a área envolvente, estão a ser utilizados o granito e a madeira como principais materiais de construção.



O Bairro da Ponte é, neste momento, uma zona envelhecida e com várias habitações degradadas, mas já foi uma das zonas mais empreendedoras da cidade. A intervenção da autarquia quer dar uma nova vida a esta zona histórica, tornando-a um espaço nobre, com uma linha de água requalificada. Ao mesmo tempo, estimulará o gosto dos moradores e dos visitantes pelo contacto com a natureza, pelo desporto ao ar livre, pela preservação do património natural e pela sensibilização ambiental.

