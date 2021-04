Lamego: obras de revitalização do Bairro do Castelo

A Câmara Municipal de Lamego está a reforçar neste momento o processo de revitalização do Bairro do Castelo com a reabilitação, em simultâneo, da Torre dos Figos e da Casa do Horto, até agora votadas ao abandono. Após a demolição das ruínas da casa antiga, decorre agora na Casa do Horto, junto à entrada do Castelo de Lamego, a execução de trabalhos arqueológicos prévios que permitirá a caracterização e registo de todas as realidades arqueológicas existentes nesta área.

A Casa do Horto acrescentará, no futuro, mais um lugar memorável ao histórico Bairro do Castelo. O novo edifício estará preparado para acolher eventos e exposições, com o objetivo de atrair jovens e turistas que querem usufruir da sua localização única e da vista privilegiada sobre a cidade “A reabilitação em curso integra um conjunto de intervenções que vão trazer uma nova vida a Lamego, tanto ao nível paisagístico e urbanístico, como ao nível da qualidade de vida dos munícipes permitindo o usufruto de uma cidade mais moderna, com conforto e segurança”, afirma o Presidente Ângelo Moura.

Adjudicadas à firma “ATWAAL”, as duas obras são concretizadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.