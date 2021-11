Lamego: Pedro Siza Vieira visitou quinta de enoturismo

O Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, acompanhado pela secretária de Estado do Turismo iniciou esta sexta-feira, dia 19, um roteiro dedicado ao enoturismo, com uma visita à Quinta da Pacheca, situada em Lamego.

A visita ministerial foi também acompanhada por Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, que sublinhou junto do governante a vontade da autarquia em promover o setor vitivinícola e agroalimentar, aproveitando os recursos endógenos deste território. “Estamos de braços abertos para ajudar todos os empresários que pretendem desenvolver negócios no nosso concelho. Queremos afirmar-nos pela inovação e pela excelência nestes setores e o local onde nos encontramos é um bom exemplo daquilo que pode ser concretizado”, afirmou.

Conhecida sobretudo pelos seus vinhos do Douro e do Porto, a Quinta da Pacheca é uma das mais prestigiadas e reconhecidas propriedades da região demarcada do Douro, destacando-se pelo facto de ter sido das primeiras a engarrafar vinhos com marca própria.

Depois de conhecer os novos investimentos que os proprietários efetuaram nesta quinta com cerca de 75 hectares de vinhas próprias, Pedro Siza Vieira elogiou o conceito desenvolvido ao longo dos últimos anos em outras atividades de relevante interesse enoturístico e que resultaram na abertura do The Wine House Hotel Quinta da Pacheca.