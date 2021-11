Lamego prestou homenagem aos antigos combatentes

O Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes e o Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE) celebraram esta quinta-feira, dia 4, o “Dia de Finados”, com uma missa de sufrágio, na Igreja de Santa Cruz, e uma romagem ao talhão dos Combatentes, situado no cemitério com o mesmo nome.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lamego e de representantes de diversas entidades civis.

Num momento simbólico, foi depositada no final uma coroa de flores no monumento de homenagem aos antigos combatentes. “Ao associar-se a este ato solene, o executivo camarário a que tenho honra de presidir quis prestar uma homenagem pública a todos os combatentes que, em momentos dramáticos, morreram ao serviço da nossa Pátria”, afirma Francisco Lopes.