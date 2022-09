Lamego: Procissão de Triunfo iniciou mais uma vez na Igreja da Misericórdia

A devoção a Nossa Senhora dos Remédios continua a encher o coração dos portugueses. A partir da Igreja do Convento das Chagas, a imagem foi levada em procissão pelos fiéis, numa grande manifestação pública de fé.

Este ano, a Majestosa Procissão de Triunfo voltou a atrair milhares de peregrinos que se associaram a esta celebração religiosa, num autêntico hino de louvor, fé e devoção popular.

Dedicada ao tema da “Jornada Mundial da Juventude – 2023”, a Procissão de Triunfo voltou como é tradição a sair da Igreja da Misericórdia de Lamego para percorrer em absoluto silêncio as principais ruas da cidade. O Provedor António Carreira participou no cortejo religioso em representação da mais antiga instituição de solidariedade social do concelho.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego colaborou, uma vez mais, com a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios na preparação de um dos desfiles mais notáveis do país.

GC SCM Lamego