Lamego: produtos endógenos em destaque na “Romaria de Portugal”

De 25 de agosto a 9 de setembro revivem-se, de novo, as tradições d’ “A Romaria de Portugal”.

Fazem-se agora os preparativos finais para a abertura oficial das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios.

Tendo como cenário o magnífico Santuário dos Remédios, os expositores instalados na “sala de visitas” da cidade de Lamego constituem um dos principais atrativos destas festividades.

Num único espaço, e enquadrados pela iluminação festiva, já é possível saborear e adquirir os melhores enchidos, vinhos, queijos, fruta, licores e outros produtos alimentares da região.



Este certame conta ainda com a participação de artesãos que exibem toda a sua arte e talento e diversos stands típicos de restauração, onde os visitantes podem deliciar-se com as melhores iguarias locais.



Conheça em pormenor toda a programação em www.aromariadeportugal.com

GC CM Lamego