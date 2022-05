Lamego: projeto “CASA” incentiva moradores da Quinta de Santo António a reciclar

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal pretendem mudar as atitudes dos moradores da Quinta de Santo António em relação ao meio ambiente. Neste sentido, no âmbito do projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!”, promoveram, em colaboração com a firma Resinorte, uma ação de sensibilização dedicada à reciclagem.

A iniciativa de educação ambiental incentivou o público a melhorar, todos os dias, o seu comportamento, demonstrando a importância de reduzir a produção de resíduos, bem como reutilizar, reciclar e valorizar determinados resíduos. Também sensibilizou para a correta deposição de monstros e para o uso eficiente dos contentores de materiais recicláveis. Durante a sessão realizada no Salão Nobre da Santa Casa, os moradores desempenharam um papel muito ativo e receberam kits de reciclagem para separar o lixo em casa.

Inserido no programa nacional “Bairros Saudáveis”, o projeto “CASA” trabalha três eixos de atuação nesta zona residencial da cidade de Lamego: social, ambiental e urbanístico.