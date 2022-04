Lamego: projeto social dinamiza nova ação junto dos moradores da Quinta de Santo António

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal têm atuado, durante as últimas semanas, junto dos moradores do Bairro Social da Quinta de Santo António com a missão de promover a qualidade de vida dos residentes e estimular a sua integração social.

A mais recente ação de grupo desenvolvida no âmbito do projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!” foi a confeção de um creme hidratante esfoliante. Sob a orientação da formadora Ana Valente, aprenderam como devem adicionar à base do creme uma essência, óleo e sementes de esfoliação. A sessão foi dinamizada junto de doze moradoras. Ao longo do dia, partilharam-se saberes e foram transmitidos os conhecimentos adequados para que adotem práticas autossustentáveis e amigas do Ambiente, sem recurso a produtos que ponham em risco a saúde das famílias.

Aprovado no âmbito do programa nacional “Bairros Saudáveis”, o projeto social “CASA” decorre até ao próximo verão, com a parceria da Câmara Municipal de Lamego, da Junta de Freguesia de Lamego e da delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa. Trabalhará três eixos fundamentais em articulação com a comunidade do Bairro de Santo António: social, ambiental e urbanístico.