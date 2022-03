Lamego: projeto social na Quinta de Santo António promove formação sobre socorrismo

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal já estão a atuar junto dos moradores do Bairro Social da Quinta de Santo António, no âmbito do programa nacional “Bairros Saudáveis”. Nos últimos dias, estes residentes participaram numa ação de formação, na área do socorrismo, dinamizada pela Delegação de Lamego da Cruz Vermelha Portuguesa. A iniciativa dotou-os de conhecimentos básicos sobre primeiros socorros.



Durante as sessões, os moradores desempenharam um papel muito ativo, sobretudo na aplicação da prática da posição lateral de segurança e na prática de suporte básico de vida.



O projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!” vai trabalhar três eixos fundamentais nesta zona residencial da cidade de Lamego: social, ambiental e urbanístico. O objetivo final é fomentar as relações entre os moradores e a comunidade local e promover a sua qualidade de vida e integração social. Este programa social estende-se até ao próximo verão, em parceria com a Câmara Municipal de Lamego, a Junta de Freguesia de Lamego e a delegação local da Cruz Vermelha.