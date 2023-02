Lamego promove nova Feira de Antiguidades e Velharias

O Município de Lamego vai começar a promover, no terceiro domingo de cada mês, entre março e outubro, uma Feira de Antiguidades e Velharias, na Av. Dr. Alfredo de Sousa. A primeira edição já está agendada para o dia 19 de março.

Na “sala de visitas” da cidade de Lamego, será possível encontrar objetos antigos e velharias, designadamente livros, porcelanas, móveis, moedas, ourivesaria, tapeçarias, brinquedos e pinturas.

Para a participação neste certame, encontram-se abertas as inscrições apenas para expositores devidamente habilitados para exercer a atividade. Os interessados devem preencher o formulário próprio disponível no site do Município de Lamego (www.cm-lamego.pt) ou no Balcão Único de Atendimento.

Será expressamente proibida a venda, compra e troca de objetos que não sejam identificados como velharias, e cuja proveniência não possa ser identificada ou comprovada, sob pena dos expositores serem imediatamente excluídos da iniciativa.

O secretariado da Feira de Antiguidades e Velharias funcionará na Loja Interativa de Turismo (LIT) de Lamego.

GC CM