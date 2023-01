Lamego promove-se na Feira Internacional de Turismo de Madrid

O Município de Lamego marcou presença na edição deste ano da Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madrid, no âmbito da estratégia de promoção e valorização turística do concelho.

Inserida no espaço da CIM DOURO – Comunidade Intermunicipal do Douro, esta promoção turística assentou sobretudo na apresentação ao público dos principais produtos endógenos, nomeadamente os espumantes, os vinhos e a bôla de Lamego, bem como o seu rico património natural e arquitetónico.

Neste certame internacional, a Vice-Presidente Catarina Ribeiro apresentou, em nome da CIM DOURO, o evento Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023, durante o qual dezanove municípios da região vinícola mais antiga do mundo vão concretizar dezenas de iniciativas para mostrar este território ao mundo e promover o enoturismo, a cultura, o património e o vinho.

“Com o lema All Around Wine, All Around Douro, este grande evento será uma oportunidade única para destacar o vinho como elemento estratégico e fundamental da nossa atividade económica e dinâmica social. Lamego assumirá, neste âmbito, responsabilidades especiais, pois vai acolher já no próximo dia 4 de fevereiro, a Gala de Abertura do Douro Cidade Europeia do Vinho e outros importantes eventos a realizar até ao final do ano”, explica.

Durante a visita de trabalho que efetuou ao espaço da CIM DOURO, Catarina Ribeiro e o Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo da Câmara Municipal de Lamego, José Pinto, convidaram o novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, a estar presente na Gala de Abertura que decorrerá no Centro Multiusos e apresentaram o “Caminho dos Monges”, um projeto intermunicipal, desenvolvido pelas autarquias de Lamego e Tarouca, que percorre o antigo caminho, que os Monges de Cister faziam desde o Mosteiro de São João de Tarouca até ao Douro.

Este ano, Portugal fez-se representar na FITUR por 92 empresas e sete regiões de turismo para atrair mais visitantes e negócios.

GC CM