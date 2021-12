Lamego: reaberta a circulação automóvel entre o Relógio de Sol e Cambres

A Câmara Municipal de Lamego informa que já reabriu a circulação automóvel, nos dois sentidos, na estrada entre o cruzamento junto ao Relógio do Sol e a vila de Cambres.

A continuação das obras de reposição da via e de execução de um muro de suporte implica a circulação alternada de trânsito, com recurso a semáforos, de modo a garantir as condições de segurança a trabalhadores e automobilistas. É proibida a circulação de veículos pesados na via.

A Câmara Municipal de Lamego agradece, desde já, a colaboração de todos, lamentando o incómodo causado.

Fonte: CM Lamego