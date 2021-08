Lamego recria peregrinação a Santiago de Compostela

No âmbito das Celebrações do Ano Xacobeo, o Município de Lamego promove no próximo domingo, dia 8, uma recriação histórica de peregrinação a Santiago de Compostela, acompanhada pelas explicações do historiador Joel Cleto.

A peregrinação tem início no Convento de Ferreirim, com saída prévia do Largo da Sé, às 9 horas, e termina no mesmo local cerca das 12h15, com uma recriação da cerimónia de lava-pés aos peregrinos, para além de diversa animação de rua com artesãos e mercadores.

Durante a manhã, a peregrinação de promoção do “Caminho de Torres” passará por vários locais emblemáticos do concelho: o Convento de Ferreirim, as Igrejas de São Lázaro, Senhora dos Meninos, Senhora dos Aflitos e Desterro, o Teatro Ribeiro Conceição e a Igreja Catedral de Lamego.

Para a deslocação dos participantes, é disponibilizado, gratuitamente, um autocarro que fará o transfer da Igreja Catedral até ao Convento de Ferreirim e, no caminho de regresso, até à rotunda do Seminário Maior. O restante percurso é feito a pé.

A realização desta recriação histórica insere-se na iniciativa “Redes de Património e Caminhos em Ano Xacobeo”, financiada pelo FEDER.