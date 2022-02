Lamego: Regressa a tradição de “Comer os Milhos” em Ferreirim

A tradição de “Comer os Milhos” regressa a Ferreirim no próximo dia 6 de março, ao almoço. Este evento de cariz popular é organizado pelo Centro Cultural e Recreativo de Ferreirim e pelo Município de Lamego, com o apoio da Junta de Freguesia local, do Centro Social e Cultural da Paróquia de Ferreirim e do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Devido à atual pandemia, este ano a inscrição é obrigatória. Pode ser feita até 28 de fevereiro, através dos seguintes contactos: email ccrferreirim@hotmail.com e tel. 254 699 216.



O acesso ao almoço custa 2 euros por pessoa. Os participantes devem levar o seu prato e talheres.