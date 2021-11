Lamego: selo comemorativo celebra aniversário da Latino Coelho

Numa cerimónia simbólica, a Escola Secundária de Latino Coelho celebrou esta manhã o seu 141º aniversário, enquanto instituição de educação e formação, com a apresentação pública de um selo postal comemorativo desta efeméride, concebido pela aluna Sara Teixeira do curso de “Artes Visuais”. O selo é apadrinhado pelos CTT e terá circulação nacional até final do próximo ano.

Na intervenção que proferiu no encerramento desta sessão, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, sublinhou a importância da qualificação dos recursos humanos que “apenas pode ser obtida na escola como modo de assegurar a nossa qualidade de vida”. “Quero deixar publicamente o compromisso do Município de Lamego de colaborar com o Agrupamento de Escolas Latino Coelho para o estabelecimento de um relacionamento profícuo na área infraestrutural e também no programa educativo, estimulando ao mesmo tempo uma relação umbilical com todos os intervenientes neste processo: alunos, professores, pais e funcionários”, afirmou.

Francisco Lopes recordou ainda a importância das obras de requalificação e modernização realizadas recentemente neste estabelecimento de ensino, num investimento de 4 milhões de euros, com o objetivo de responder às novas exigências educativas e melhorar a vivência diária de muitas centenas de alunos.

O programa de comemorações do 141º aniversário da Escola Secundária de Latino Coelho decorrerá até ao próximo dia 13 de novembro, com a realização de iniciativas de diversa natureza.